Агент Магкеева рассказал о ходе восстановления защитника «Локомотива»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, в разговоре с «СЭ» рассказал о процессе восстановления игрока.

«Станислав вернулся в расположение «Локомотива». Здесь проходит реабилитацию. Все идет по плану у Стаса. Пока прогнозов, когда вернется, давать не будем», — сказал Клюев «СЭ».

24-летний футболист получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 25 мая футболист был прооперирован в одной из французских клиник.