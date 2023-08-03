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Сегодня, 14:02

Агент Магкеева рассказал о ходе восстановления защитника «Локомотива»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, в разговоре с «СЭ» рассказал о процессе восстановления игрока.

«Станислав вернулся в расположение «Локомотива». Здесь проходит реабилитацию. Все идет по плану у Стаса. Пока прогнозов, когда вернется, давать не будем», — сказал Клюев «СЭ».

24-летний футболист получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 25 мая футболист был прооперирован в одной из французских клиник.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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Агент Магкеева рассказал о ходе восстановления защитника «Локомотива»