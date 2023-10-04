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Сегодня, 12:32

Агент Магкеева рассказал о восстановлении игрока после разрыва крестов: «Все проходит по плану»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева Александр Клюев рассказал «СЭ» о восстановлении футболиста от разрыва передней крестообразной связки колена.

«Восстановление Магкеева после тяжелой травмы проходит по плану. Он работает индивидуально по программе тренерского штаба. Пока о сроках возвращения на поле рано говорить», — сказал Клюев «СЭ».

24-летний Магкеев получил повреждение в прошлом сезоне, в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0), который состоялся 8 мая 2023 года. 25 мая игрок перенес операцию в одной из французских клиник.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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