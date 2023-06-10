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Сегодня, 15:03

Агент Магкеева рассказал о восстановлении защитника «Локомотива» после разрыва крестов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев рассказал о восстановлении своего клиента, защитника московского «Локомотива» Станислава Магкеева, после тяжелой травмы.

«Станислав хорошо себя чувствует. Работает, восстанавливается. На данном этапе занимается с реабилитологом в тренажерном зале. Слава богу, все идет по плану», — приводит слова Клюева Sport24.

В начале мая Магкеев получил разрыв крестообразных связок колена в матче против «Сочи» (3:0).

В минувшем сезоне 24-летний Станислав Магкеев провел за «Локомотив» 26 матчей и не совершил результативных действий.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-10-agent-magkeyeva-rasskazal-o-vosstanovlenii-zashchitnika-lokomotiva-posle-razryva-krestov
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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