Агент Магкеева рассказал о восстановлении защитника «Локомотива» после разрыва крестов

Футбольный агент Александр Клюев рассказал о восстановлении своего клиента, защитника московского «Локомотива» Станислава Магкеева, после тяжелой травмы.

«Станислав хорошо себя чувствует. Работает, восстанавливается. На данном этапе занимается с реабилитологом в тренажерном зале. Слава богу, все идет по плану», — приводит слова Клюева Sport24.

В начале мая Магкеев получил разрыв крестообразных связок колена в матче против «Сочи» (3:0).

В минувшем сезоне 24-летний Станислав Магкеев провел за «Локомотив» 26 матчей и не совершил результативных действий.