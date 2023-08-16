Агент Магкеева сообщил, что футболист приступил к тренировкам по индивидуальной программе после разрыва крестов

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, в разговоре с «СЭ» рассказал о процессе восстановления игрока.

«У Станислава все в порядке. Восстановление проходит по плану. Он тренируется в клубке по индивидуальной программе», — сказал Клюев «СЭ».

24-летний футболист получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 25 мая футболист был прооперирован в одной из французских клиник.