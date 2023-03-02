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Сегодня, 10:53

Агент Магкеева заявил, что футболист не отвлекается на продление контракта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Клюев, агент защитника московского «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал, предлагали ли железнодорожники его клиенту новый контракт.

«Сейчас Станислав сосредоточен на играх чемпионата, — сказал Клюев. — Знаете, какое положение у команды. Он сосредоточен, готовится и хочет помочь «Локомотиву» в решении поставленных задач. На продление контракта он не отвлекается. Правда, что контракт Станислава рассчитан до лета 2024 года? За этой информацией надо обратиться в футбольный клуб «Локомотив», там все скажут. Сейчас все мысли о том, чтобы Магкеев хорошо проявил себя в весенней части чемпионата за «Локомотив», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел за «Локомотив» 19 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-magkeeva-stanislav-ne-otvlekaetsya-na-prodlenie-kontrakta-on-hochet-pomoch-lokomotivu/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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