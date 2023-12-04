Агент Маго заявил, что игрок готов приехать в Россию

Футбольный агент Рикардо Алонсо заявил, что предложил услуги защитника «Банфилда» Луиса Маго клубу РПЛ.

«Я предложил услуги Маго нескольким российским клубам, среди которых есть топ-команда из Москвы. Посмотрим, все получится у нас. Лука — хороший защитник, он готов приехать в Россию», — приводит слова Алонсо «РБ спорт».

Контракт Маго с аргентинским клубом рассчитан до конца текущего года.

За сборную Венесуэлы защитник выступает с 2018 года. Всего он провел 19 матчей за национальную команду страны, в которых отметился 2 голами.