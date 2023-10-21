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Сегодня, 20:01

Агент Мухина: «Предварительно никаких серьезных повреждений не наблюдается»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Максима Мухина, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста после игры 12-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:0).

Мухин был вынужденно заменен на 77-й минуте матча после того, как получил повреждение в момент фола на полузащитнике «Рубина» Николе Чумиче.

«Надеюсь, что с Максимом все будет в порядке. Предварительно никаких серьезных повреждений не наблюдается. В ближайшее время будут проведены обследования, после которых можно будет дать точный диагноз. Стадион он покинул самостоятельно, на своих двух [ногах]», — сказал Шпинев «СЭ».

Мухин в этом сезоне провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

После 12 туров ЦСКА занимает 6-е место в чемпионате России, набрав 18 очков. Армейцы в следующем туре примут «Краснодар» 29 октября.

ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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