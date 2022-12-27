Агент Кофрие: «Будущее футболиста прояснится следующим летом, этой зимой он не вернется в «Спартак»

Агент Давид Ласарацина, представляющий интересы защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Будущее Кофрие прояснится следующим летом. Максимилиано в аренде до конца июня 2023 года, так что этой зимой он не вернется в «Спартак». Посмотрим, что будет дальше», — цитирует агента «РБ Спорт».

25-летний бельгийский защитник стал игроком «Спартака» в 2021 году. На данный момент он выступает за «Клермон» на правах аренды. В текущем сезоне Кофрие принял участие в девяти матчах в чемпионате Франции и не отличился результативными действиями.