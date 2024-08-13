Агент: «Никто из «Спартака» не обращался по поводу возвращения Кофрие»

Давид Ласарацина, агент защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие, ответил на вопрос о возможности возвращения бельгийца в «Спартак».

«Пока никто из «Спартака» не обращался ко мне с желанием и намерением вернуть Кофрие, так что... Но вариант с Россией не исключен», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Кофрие выступал за «Спартак» с августа 2021-го по август 2022 года. Сейчас 27-летний футболист играет за «Клермон», который по итогам прошлого сезона вылетел в лигу 2. Контракт бельгийца с французским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.