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Сегодня, 14:42

Агент: «Никто из «Спартака» не обращался по поводу возвращения Кофрие»

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Давид Ласарацина, агент защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие, ответил на вопрос о возможности возвращения бельгийца в «Спартак».

«Пока никто из «Спартака» не обращался ко мне с желанием и намерением вернуть Кофрие, так что... Но вариант с Россией не исключен», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Кофрие выступал за «Спартак» с августа 2021-го по август 2022 года. Сейчас 27-летний футболист играет за «Клермон», который по итогам прошлого сезона вылетел в лигу 2. Контракт бельгийца с французским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
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