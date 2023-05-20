Агент Максимовича заявил, что футболист открыт для российского рынка

Футбольный агент Боян Остожич рассказал, что защитник Никола Максимович готов к возвращению в РПЛ.

«Ближе к концу зимнего трансферного окна по Максимовичe был определенный интерес, в том числе, из России. У Николы есть интересные варианты из разных стран на приличные деньги. Сейчас мы собираем предложения, присматриваемся к ним и, конечно, открыты для российского направления, но из РПЛ пока ничего официального нет. Вероятно, многие ждут, когда будет закончен сезон и сверстаются трансферные бюджеты», — приводит слова Остожича «РБ Спорт».

31-летний защитник выступал в РПЛ во второй половине сезона 2017/18. Он провел за «Спартак» 11 матчей, не отметившись результативными действиями. Последним клубом серба был «Дженоа», который он покинул летом прошлого года. Сейчас Максимович находится в статусе свободного агента.