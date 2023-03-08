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Агент: «Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит»

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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, оценил выступление своего клиента в текущем сезоне.

«Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведет команду к очередному чемпионству», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.

В текущем чемпионате России 26-летний футболист провел 18 матчей и забил 14 голов.

Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны». В феврале бразилец получил российского гражданство.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Малком Филипе (Малком)
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