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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, оценил выступление своего клиента в текущем сезоне.
«Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведет команду к очередному чемпионству», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.
В текущем чемпионате России 26-летний футболист провел 18 матчей и забил 14 голов.
Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны». В феврале бразилец получил российского гражданство.