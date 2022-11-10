Агент Малкома высказался о будущем игрока в «Зените»

Агент Фернандо Гарсия, который является представителем Малкома высказался о будущем своего клиента в «Зените».

«Малком — талантливый и одаренный игрок, только он решает свое будущее. В данный момент он хочет остаться в «Зените», — цитирует слова агента Metaratings.

25-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. Нападающий переехал в петербург из «Барселоны» за 40 миллионов евро. Действующий контракт форварда с питерским коллективом рассчитан до сезона-2026/27.

В текущем сезоне Малком сыграл 20 матчей, забил 12 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.