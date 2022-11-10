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10 ноября, 12:19

Агент Малкома высказался о будущем игрока в «Зените»

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Агент Фернандо Гарсия, который является представителем Малкома высказался о будущем своего клиента в «Зените».

«Малком — талантливый и одаренный игрок, только он решает свое будущее. В данный момент он хочет остаться в «Зените», — цитирует слова агента Metaratings.

25-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. Нападающий переехал в петербург из «Барселоны» за 40 миллионов евро. Действующий контракт форварда с питерским коллективом рассчитан до сезона-2026/27.

В текущем сезоне Малком сыграл 20 матчей, забил 12 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Малком Филипе (Малком)
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ФК Зенит
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