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Сегодня, 08:00

Агент Малкома и Клаудиньо сообщил об отсутствии предложений по бразильцам из Европы

Микеле Антонов
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильцев Малкома, Клаудиньо, Ивана и Мантуана ответил на вопрос об интересе европейских клубов к футболистам.

«На данный момент за моими клиентами не следят европейские гранды. Малком, Клаудиньо, Иван и Мантуан чувствуют себя в «Зените» как дома», — сказал Гарсия «СЭ».

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Густаво Мантуан
Иван Куарежма
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