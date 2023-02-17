Агент Малкома и Клаудиньо высказался о получении футболистами российского гражданства

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающих «Зенита» Малкома и Клаудиньо, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о получении футболистами российского паспорта.

«Малкому и Клаудиньо одобрили получение российского паспорта? Мне об этом ничего не известно», — сказал Фернандо Гарсия «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что Малкому и Клаудиньо одобрено получение гражданства РФ. Оба бразильца получат российские паспорта в течение весны.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, за это время провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

Трансфер Клаудиньо из «Брагантино» произошел в августе 2021-го, на его счету 13 голов и 16 результативных пасов в 50 встречах в составе питерцев.