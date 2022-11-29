Агент Малкома и Клаудиньо заявил, что у игроков есть отличные шансы сыграть на чемпионате мира-2026

Футбольный агент Фернандо Гарсия, который представляет интересы игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказался о будущем футболистов в национальной сборной Бразилии.

«Уверен, что у Малкома и Клаудиньо есть отличные шансы сыграть на следующем чемпионате мира. У них правильное отношение к футболу, за их игрой следят в сборной Бразилии. Если вы не забыли, то на последней Олимпиаде блистал не только Ришарлисон, но и Малком вместе с Клаудиньо», — цитирует агента Metaratings.ru.

Оба футболиста не играли за первую сборную Бразилии, но выступали за олимпийскую команду, в составе которой завоевали золото на Олимпийских играх-2020 в Токио. Также сообщалось, что бразильцы хотят получить российское гражданство.