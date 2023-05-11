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Сегодня, 18:08

Агент Малкома, Клаудиньо, Мантуана и Ренана рассказал о цели визита в Россию на матч «Зенита»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Роберта Ренана, в комментарии для «СЭ» подтвердил, что планирует посетить предстоящий матч с «Краснодаром».

«Я действительно приеду в гости к моим друзьям из Санкт-Петербурга на матч против «Краснодара». Планирую обсудить, какое будущее по футболистам видят в «Зените», — сказал Гарсия «СЭ».

9 мая Гарсия сообщал «СЭ» об отсутствии предложений по Малкому, Клаудиньо и Мантуану от иностранных клубов.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Густаво Мантуан
Роберт Ренан
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