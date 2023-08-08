Агент Малкома назвал заслуженным признание игрока лучшим футболистом России сезона-2022/23

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Аль-Хиляля» Малкома, отреагировал на признание игрока лучшим футболистом сезона-2022/23 по версии бюро исполкома РФС.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Зенита», забив 23 гола в 26 матчах РПЛ.

«Малком определенно заслужил признание лучшим футболистом России. Для него это очень важно. Для любого футболиста такие награды значимы», — сказал Гарсия «СЭ».

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. Этим летом нападающий перешел в «Аль-Хиляль».