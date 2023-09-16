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Сегодня, 13:32

Агент Малкома не исключил возвращение футболиста в клуб РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы экс-вингера «Зенита» Малкома, заявил, что футболист в будущем может вернуться в чемпионат России.

«Если в будущем из России поступят предложения по Малкому, мы будем их рассматривать. Это абсолютно точно», — приводит слова Гарсии Sport24.

Малком выступал за «Зенит» с лета 2019 года. 3 августа клуб из Санкт-Петербурга объявил об уходе футболиста. В июле Малком перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-578411-agent-malkoma-ne-isklyuchil-vozvrashcheniye-futbolista-v-klub-rpl
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Аль-Хиляль
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
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Ахмат – Краснодар
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16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
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 - : -
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