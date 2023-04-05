Агент Малкома: «Сейчас не время говорить о возможном уходе из «Зенита»

Агент бразильского нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» высказался о словах своего клиента, заявившего о желании снова сыграть в Лиге чемпионов.

«Мы лишь проводим консультации. «Зенит» находится на финальном отрезке чемпионата, не время говорить о возможном уходе Малкома», — сказал Гарсия «СЭ».

Сегодня, 5 апреля, Малком допустил, что может покинуть клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно.

Футболист перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 27 матчах за команду из Санкт-Петербурга. 24 февраля 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.