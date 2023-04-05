Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:17

Агент Малкома: «Сейчас не время говорить о возможном уходе из «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Агент бразильского нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» высказался о словах своего клиента, заявившего о желании снова сыграть в Лиге чемпионов.

«Мы лишь проводим консультации. «Зенит» находится на финальном отрезке чемпионата, не время говорить о возможном уходе Малкома», — сказал Гарсия «СЭ».

Сегодня, 5 апреля, Малком допустил, что может покинуть клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно.

Футболист перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 27 матчах за команду из Санкт-Петербурга. 24 февраля 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.

Контракт Малкома с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 24 миллиона евро.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барбоза — о возможном трансфере Малкома из «Зенита»: «30 миллионов — это потолок»

Радич — о возможной отставке Йокановича: «В России быстро меняют тренеров, хотя эта работа должна быть защищенной»