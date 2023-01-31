Агент Малкома объяснил, почему переход в «ПСЖ» не состоялся

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Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» объяснил, почему не состоялся переход бразильца в «ПСЖ».
«Почему переход не состоялся? Потому что Малком очень счастлив в «Зените». Он хочет доиграть сезон за клуб из Санкт-Петербурга», — сказал Гарсия «СЭ».
Ранее стало известно о том, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи по поводу трансфера Малкома. Отмечалось, что «Зенит» не будет рассматривать предложение по футболисту ниже 40 миллионов евро.
Позже журналист Маттео Моретто сообщил, что трансфер не состоится.
В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за «Зенит», забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.
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