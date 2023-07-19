Агент Малкома опроверг информацию о согласовании контракта с «Аль-Хилялем»

Сегодня, 12:02
Агент нападающего «Зенита» Малкома Гильерме Миранда опроверг информацию о том, что контракт футболиста с «Аль-Хилялем» согласован.
«Информация о согласовании контракта с «Аль-Хилялем» не соответствует действительности», — сказал Миранда «СЭ».
19 июля инсайдер Николо Скира сообщил, что Малком будет получать в «Аль-Хиляле» 18 миллионов евро в год.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года. На счету форварда 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.