Агент Малкома опроверг информацию о том, что футболиста предлагают другим клубам

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, прокомментировал информацию о том, что услуги его клиента предлагают другим клубам.

«Информация о том, что Малкома предлагают каким-либо клубам — фейк. Мы ни с кем не общаемся», — приводит слова приводит слова Гарсии Sport24.

Малком выступает за «Зенит с 2019 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провел за петербургскую команду в РПЛ 27 матчей, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.

В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.