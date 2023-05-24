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Сегодня, 15:49

Агент Малкома опроверг информацию о том, что футболиста предлагают другим клубам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, прокомментировал информацию о том, что услуги его клиента предлагают другим клубам.

«Информация о том, что Малкома предлагают каким-либо клубам — фейк. Мы ни с кем не общаемся», — приводит слова приводит слова Гарсии Sport24.

Малком выступает за «Зенит с 2019 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провел за петербургскую команду в РПЛ 27 матчей, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.

В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-24-agent-informatsiya-o-tom-chto-malkoma-predlagayut-kakim-libo-klubam-feyk
Малком Филипе (Малком)
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