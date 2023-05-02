Агент Малкома опроверг информацию о возможном переходе бразильца в «Арсенал»

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны лондонского «Арсенала».

«Информация о возможном уходе Малкома в «Арсенал» — фейк», — сказал Гарсия «СЭ».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт 26-летнего бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

В текущем сезоне Малком провел 25 матчей в РПЛ, забил 22 мяча и отдал 9 голевых передач.