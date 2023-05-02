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Сегодня, 15:36

Агент Малкома опроверг информацию о возможном переходе бразильца в «Арсенал»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Малком.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны лондонского «Арсенала».

«Информация о возможном уходе Малкома в «Арсенал» — фейк», — сказал Гарсия «СЭ».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт 26-летнего бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

В текущем сезоне Малком провел 25 матчей в РПЛ, забил 22 мяча и отдал 9 голевых передач.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Зенит
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