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Сегодня, 18:10

Агент Малкома опроверг новость о поддержании контактов с «ПСЖ»

Микеле Антонов
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент бразильского нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что представители игрока до сих пор поддерживают контакты с «ПСЖ».

«У меня не было никаких контактов с «ПСЖ» насчет Малкома», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее издание Foot Mercato сообщило, что бразилец по-прежнему рассматривается французским клубом в качестве возможного усиления летом.

В январе прошла информация о возможном переходе Малкома в «ПСЖ», но сделка так и не состоялась.

В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 26 матчей в составе «Зенита», забил 19 голов и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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