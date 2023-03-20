Агент Малкома опроверг новость о поддержании контактов с «ПСЖ»

Агент бразильского нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что представители игрока до сих пор поддерживают контакты с «ПСЖ».

«У меня не было никаких контактов с «ПСЖ» насчет Малкома», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее издание Foot Mercato сообщило, что бразилец по-прежнему рассматривается французским клубом в качестве возможного усиления летом.

В январе прошла информация о возможном переходе Малкома в «ПСЖ», но сделка так и не состоялась.

В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 26 матчей в составе «Зенита», забил 19 голов и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.