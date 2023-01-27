Агент Малкома отреагировал на информацию о переговорах «Зенита» с «ПСЖ»

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Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможных переговорах с «ПСЖ» по переходу бразильца.
По информации L'Equipe, футбольный советник французского клуба Луиш Кампуш возобновит переговоры с «Зенитом» 27 января. «ПСЖ» вернулся к кандидатуре Малкома после неудачных переговоров с «Лионом» по трансферу нападающего Райана Шерки. Отмечается, что в случае с Малкомом парижский клуб установил для себя финансовый лимит.
«ПСЖ обратился в «Зенит»? Все эти сообщения — ложь», — сказал Гарсия «СЭ».
По информации «СЭ», «ПСЖ» пока не контактировал с «Зенитом» по поводу Малкома.
Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.
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