Агент Малкома отреагировал на информацию о переговорах «Зенита» с «ПСЖ»

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможных переговорах с «ПСЖ» по переходу бразильца.

По информации L'Equipe, футбольный советник французского клуба Луиш Кампуш возобновит переговоры с «Зенитом» 27 января. «ПСЖ» вернулся к кандидатуре Малкома после неудачных переговоров с «Лионом» по трансферу нападающего Райана Шерки. Отмечается, что в случае с Малкомом парижский клуб установил для себя финансовый лимит.

«ПСЖ обратился в «Зенит»? Все эти сообщения — ложь», — сказал Гарсия «СЭ».

По информации «СЭ», «ПСЖ» пока не контактировал с «Зенитом» по поводу Малкома.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.