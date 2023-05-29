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Сегодня, 13:39

Агент Малкома рассказал, что бразилец вдохновляется Неймаром: «Они друзья»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Луис Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, прокомментировал «СЭ» вызов футболиста в сборную Бразилии.

«Малком очень рад вызову в сборную Бразилии. Тогда он не сможет сыграть за сборную России? Я не спрашивал его о том, хотел бы ли он сыграть за сборную России в будущем. В сборной Бразилии Малком вдохновляется Неймаром. Они друзья», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее Малком получил вызов в сборную Бразилии на товарищеские матчи против Гвинеи (17 июня) и Сенегала (20 июня).

В текущем сезоне Малком провел 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 9 голевых передач.

Малком Филипе (Малком)
Неймар Сантос
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Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
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