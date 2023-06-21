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Сегодня, 18:36

Агент: «Малком счастлив играть за сборную Бразилии»

Алина Савинова
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Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, поделился мнением о выступлении футболиста за сборную Бразилии.

«Дебют Малкома за сборную? Он счастлив играть за национальную команду, у Малкома был отличный сезон», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.

Малком дебютировал за основную сборную Бразилии 17 июня в товарищеском матче против Гвинеи (4:1). Также он принял участие в игре с командой Сенегала (2:4), которая прошла 20 июня.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне 26-летний форвард провел в РПЛ 27 матчей, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-malkom-schastliv-igrat-za-sbornuyu-brazilii-u-nego-by-l-otlichny-j-sezon/
Малком Филипе (Малком)
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