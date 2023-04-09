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Сегодня, 13:16

Агент: «Малком сконцентрирован на выступлениях за «Зенит». Сейчас его мысли связаны только с тем, чтобы обыграть «Локомотив»

Алина Савинова
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Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, высказался на тему будущего бразильского футболиста.

«Думает ли Малком об уходе? Уверяю, Малком сконцентрирован на выступлениях за клуб, сейчас его мысли связаны только с тем, чтобы обыграть «Локомотив» в ближайшем туре и выиграть чемпионат вместе с «Зенитом», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.

5 апреля Малком заявил, что не исключает возможности ухода из петербургского клуба ради выступлений в Лиге чемпионов. В феврале 26-летний футболист и его одноклубник Клаудиньо получили российские паспорта.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-malkom-skontsentrirovan-na-vy-stupleniyah-za-zenit-ego-my-sli-svyazany-tol-ko-s-predstoyashhim-matchem/
Малком Филипе (Малком)
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