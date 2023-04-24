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Сегодня, 17:06

Агент Малкома заявил, что переход футболиста в «Бешикташ» невозможен

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Малколма, отреагировал на информацию о том, что футболист может перейти в турецкий «Бешикташ» после сделки клуба с «Газпромом».

«Интерес «Бешикташа» к Малкому? Это ложь, такой переход невозможен», — приводит слова Гарсии Metaratings.ru.

Ранее СМИ сообщали, что сделка «Газпрома» на титульное спонсорство домашнего стадиона «Бешикташа» может открыть путь на Запад бразильским игрокам «Зенита» Малкому и Венделу, хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну, а также полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. На счету 26-летнего бразильца 105 матчей, 37 голов и 24 результативных передачи. Соглашение игрока с петербургским клубом действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 27 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-perekhod-malkoma-v-beshiktash-nevozmozhen-245848/
Малком Филипе (Малком)
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