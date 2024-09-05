Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:18

Агент Мангаша сообщил о согласовании контракта со «Спартаком», игрок прилетит в Москву в выходные

Алина Савинова
Telegram Дзен

Сержиу Тьягу Рибейру, агент защитника «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаша, заявил, что со «Спартаком» согласованы все детали по трансферу футболиста.

«Трансфер согласован, все решено. Теперь нужно сделать визу, у нас назначена встреча по этому поводу на завтра в Лиссабоне. Игрок прилетит в Россию в субботу или воскресенье», — цитирует агента «РБ Спорт».

26-летний Мангаш является воспитанником «Бенфики», за «Виторию» он выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету крайнего защитника 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах за клуб.

После 7 туров «Спартак» с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рикарду Мангаш
Читайте также
Отец Вячеслава Фетисова умер в возрасте 91 года
Овечкин улетел из России в США
ВМС США сняли с должности командира эсминца за фото с перевернутым прицелом винтовки
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
На 74-м году жизни умер четырехкратный призер Олимпийских игр Владимир Буре
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона с поста президента
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Сергеев вернулся в «Крылья». В «Зените» он не стал звездой, но вошел в историю клуба золотым голом
Сергеев перешел из «Зенита» в «Крылья Советов»
«Зенит» отзаявил Сергеева
«Локомотив» ищет защитника на место ушедшего в аренду Митая
Стали известно детали сделки «Зенита» с «Архентинос Хуниорс» по Лусиано Гонду
Отец Митая — об аренде игрока в «Аль-Иттихад»: «Клубы должны были договориться»
Сегодня
Вчера
Неделя