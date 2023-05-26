Агент Мантуана не уверен, что «Зенит» выкупит футболиста у «Коринтианса»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем полузащитника Густаво Мантуана в «Зените». 21-летний бразилец играет за сине-бело-голубых на правах аренды из «Коринтианса».

«Будет ли «Зенит» выкупать Мантуана? Не уверен. Будущее Густаво пока не определено. Сам футболист хочет остаться в России», — сказал Гарсия «СЭ».

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел 27 матчей за сине-бело-голубых, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Густаво Мантуана в 3 миллиона евро.