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Сегодня, 16:24

Агент Мантуана не уверен, что «Зенит» выкупит футболиста у «Коринтианса»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем полузащитника Густаво Мантуана в «Зените». 21-летний бразилец играет за сине-бело-голубых на правах аренды из «Коринтианса».

«Будет ли «Зенит» выкупать Мантуана? Не уверен. Будущее Густаво пока не определено. Сам футболист хочет остаться в России», — сказал Гарсия «СЭ».

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел 27 матчей за сине-бело-голубых, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Густаво Мантуана в 3 миллиона евро.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Густаво Мантуан
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