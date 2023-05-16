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16 мая, 22:51

Агент Мантуана не знает, останется ли футболист в «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что решение о выкупе «Зенитом» Густаво Мантуана еще не принято.

«Остается ли Мантуан в «Зените» на следующий сезон? Пока решения нет», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Как ранее сообщалось, «Зенит» может выкупить права на 21-летнего нападающего Густаво Мантуана, который выступает за команду из Санкт-Петербурга на правах аренды из «Коринтианс».

В нынешнем сезоне Густаво Мантуан провел 26 матчей в составе «Зенита», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ostaetsya-li-mantuan-v-zenite-na-sleduyushhij-sezon-poka-resheniya-net/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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