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Сегодня, 15:07

Агент Мантуана опроверг новость о том, что «Зенит» договорился о выкупе игрока

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Густаво Мантуан.
Фото пресс-служба «Зенита»
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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника Густаво Мантуана опроверг «СЭ» информацию о том, что «Зенит» достиг договоренности о выкупе футболиста у «Коринтианса».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга в ближайшее время официально оформит трансфер хавбека, в данный момент выступающего за команду на правах аренды.

«Зенит» договорился о выкупе Мантуана? Пока нет ничего определенного. Процесс выкупа не начинался", — сказал Гарсия «СЭ».

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» в июле 2022 года. 21-летний бразилец забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Густаво Мантуан
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