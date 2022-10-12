Агент Мантуана прокомментировал информацию о планах «Зенита» включить футболиста в сделку по Алберто

Сегодня, 15:45
Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, прокомментировал информацию о том, что 21-летний футболист может стать частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».
«Я впервые слышу о том, что «Зенит» хочет подписать Густаво Мантуана и еще одного футболиста «Коринтианса» в обмен на Юри Алберто. Извините, мне сложно комментировать эту информацию», — цитирует Metaratings.ru Гарсию.
12 октября OneFootball сообщил о том, что «Зенит» готов отпустить Алберто в «Коринтианс» в обмен на Мантуана, который уже выступает за сине-бело-голубых, и защитника Роберто Ренана.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования