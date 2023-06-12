Агент Мантуана рассказал, когда могут появиться новости по выкупу бразильца

Агент Гильерме Миранда, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, ответил на вопрос «СЭ» о ходе переговоров по выкупу бразильца.

«Есть ли какие-то продвижения, новости по выкупу Мантуана? Посмотрим на этой неделе», — сказал Миранда «СЭ».

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» в июле 2022 года. 21-летний бразилец забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.