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Сегодня, 18:41

Агент Мантуана рассказал, когда могут появиться новости по выкупу бразильца

Микеле Антонов
Корреспондент
Густаво Мантуан.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Гильерме Миранда, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, ответил на вопрос «СЭ» о ходе переговоров по выкупу бразильца.

«Есть ли какие-то продвижения, новости по выкупу Мантуана? Посмотрим на этой неделе», — сказал Миранда «СЭ».

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» в июле 2022 года. 21-летний бразилец забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

ФК Зенит
ФК Коринтианс
Густаво Мантуан
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