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Сегодня, 15:08

Агент Мантуана сообщил, что общается с несколькими клубами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Густаво Мантуан.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия ответил на вопрос о будущем футболиста в петербургском клубе.

«Никакой конкретики относительно будущего Густаво нет. Пока неизвестно, где Мантуан окажется в следующем сезоне. На данный момент мы консультируемся с несколькими клубами», — приводит слова Гарсии Sport24.

Бразилец играет за сине-бело-голубых на правах аренды из «Коринтианса». Ранее агент заявил, что футболист хочет остаться в России.

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел 27 матчей за сине-бело-голубых, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Мантуана в 3 миллиона евро.

Густаво Мантуан. «Ренан и Ду Кейрос — будущее «Зенита». Мантуан — о новичках, Дугласе в роли капитана и своем будущем
Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-27-agent-mantuana-na-dannyy-moment-net-nikakoy-konkretiki-otnositelno-budushchego-gustavo
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