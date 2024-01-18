Агент Мантуана заявил, что игрок не планирует покидать «Зенит» зимой

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Густаво Мантуана, в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход 22-летнего полузащитника из «Зенита» зимой.

Ранее журналист Мауро Лусиано сообщил, что Мантуан может перейти в «Атлетико Минейро» в это трансферное окно.

«Мантуаном интересуется «Атлетико Минейро»? Густаво не планирует покидать «Зенит» этой зимой», — сказал Гарсия «СЭ».

В этом сезоне Мантуан провел 22 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в чемпионате России, набрав 36 очков.