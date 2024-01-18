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РПЛ

Сегодня, 09:01

Агент Мантуана заявил, что игрок не планирует покидать «Зенит» зимой

Константин Белов
Корреспондент
Густаво Мантуан.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Густаво Мантуана, в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход 22-летнего полузащитника из «Зенита» зимой.

Ранее журналист Мауро Лусиано сообщил, что Мантуан может перейти в «Атлетико Минейро» в это трансферное окно.

«Мантуаном интересуется «Атлетико Минейро»? Густаво не планирует покидать «Зенит» этой зимой», — сказал Гарсия «СЭ».

В этом сезоне Мантуан провел 22 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в чемпионате России, набрав 36 очков.

ФК Зенит
Густаво Мантуан
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