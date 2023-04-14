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Сегодня, 14:21

Агент Мантуана заявил, что «Зенит» не ведет переговоров о выкупе игрока у «Коринтианса»

Константин Белов
Корреспондент
Густаво Мантуан.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, в разговоре с «СЭ» заявил, что переговоры между «Коринтиансом» и «Зенитом» о выкупе игрока не ведутся.

«На данный момент переговоры о выкупе Мантуана нет. Все остановилось. Но игрок хочет остаться в «Зените» и играть за этот клуб», — сказал Гарсия «СЭ».

На данный момент на счету 21-летнего Мантуана 23 матча за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, 4 гола и 1 голевая передача.

Мантуан находится в аренде в «Зените» до лета 2023 года. По окончании арендного соглашения клуб имеет право выкупить игрока у бразильского клуба «Коринтианс».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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