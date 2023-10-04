Агент Хинчагов: «Как Медине объяснить, почему болельщики против трансфера из ЦСКА в «Спартак»?»

Глава агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов в интервью «СЭ» рассказал о переходе своего подопечного Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак» в летнее трансферное окно.

— Ваш самый громкий трансфер межсезонья — переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак». Правда, что инициатива шла от игрока?

— Нет. У него был действующий контракт, и Хесус даже гипотетически не мог предположить подобного развития событий. При поступлении предложения игрок был своевременно о нем уведомлен — и уже тогда, посоветовавшись с семьей и близкими, принимал решение.

— Медина взвешивал риски? Какого приема он ждет на стадионе ЦСКА?

— О его восприятии правильнее будет спросить у него самого. С моей же точки зрения, для того чтобы игрок в полной мере понимал эти нюансы, необходимо, чтобы он хоть раз почувствовал вибрации переполненных стадионов «Спартака» и ЦСКА во время очных встреч. Он же не виноват в ковиде или бойкоте фанатских движений. Давайте будем объективными: как ему объяснить, почему болельщики, которые оставили свой клуб без поддержки на целый сезон, против такого перехода? Он приехал к нам из США, а до этого был в Южной Америке. От того, что переводчик ему расскажет, как накалена обстановка между клубами, он лучше ее понимать не станет. Дух дерби и энергетику переполненных стадионов невозможно передать словами. Это нужно прочувствовать, пережить.