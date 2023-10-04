Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:35

Агент Хинчагов: «Как Медине объяснить, почему болельщики против трансфера из ЦСКА в «Спартак»?»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Хесус Медина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Глава агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов в интервью «СЭ» рассказал о переходе своего подопечного Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак» в летнее трансферное окно.

— Ваш самый громкий трансфер межсезонья — переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак». Правда, что инициатива шла от игрока?

— Нет. У него был действующий контракт, и Хесус даже гипотетически не мог предположить подобного развития событий. При поступлении предложения игрок был своевременно о нем уведомлен — и уже тогда, посоветовавшись с семьей и близкими, принимал решение.

— Медина взвешивал риски? Какого приема он ждет на стадионе ЦСКА?

— О его восприятии правильнее будет спросить у него самого. С моей же точки зрения, для того чтобы игрок в полной мере понимал эти нюансы, необходимо, чтобы он хоть раз почувствовал вибрации переполненных стадионов «Спартака» и ЦСКА во время очных встреч. Он же не виноват в ковиде или бойкоте фанатских движений. Давайте будем объективными: как ему объяснить, почему болельщики, которые оставили свой клуб без поддержки на целый сезон, против такого перехода? Он приехал к нам из США, а до этого был в Южной Америке. От того, что переводчик ему расскажет, как накалена обстановка между клубами, он лучше ее понимать не станет. Дух дерби и энергетику переполненных стадионов невозможно передать словами. Это нужно прочувствовать, пережить.

Срджан Бабич, Георгий Джикия и&nbsp;Алексис Дуарте. «Сравнения Джикии и Дуарте неуместны — Георгия вытесняет из состава Бабич». Интервью агента Хинчагова

Хесус Медина
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
«Пусть выберет любого». Брат Хабиба ответил на вызов блогера Милохина
В Париже цены на проживание в отелях выросли более чем в 3,5 раза перед Олимпиадой 2024 года
Российские самолеты пресекли попытку проникновения десантных групп ВСУ в Крым
Экономист предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ
Политолог рассказал о влиянии отставки Маккарти на финансирование Киева
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чавес — о поездках в Ростов и Краснодар: «Уже проходил, как-то ехали на матч 28 часов на автобусе»

Чавес: «Не согласен с Карпиным. В Катаре лига намного слабее РПЛ»