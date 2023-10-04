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Сегодня, 09:50

Агент Хинчагов: «Джикию вытесняет из состава Бабич, который играет на его позиции, а не Дуарте»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов в интервью «СЭ» поделился мнением о конкуренции защитника Георгия Джикии и Алексиса Дуарте за место в старте красно-белых.

— Потенциала Дуарте достаточно, чтобы вытеснить из состава условного Джикию?

— Георгий — многолетний капитан команды, противопоставления неуместны. Пока Джикию вытесняет из состава Бабич, который играет на его позиции, а не Алексис. Тем более что Дуарте приобретали зимой как напарника Джикии. Считаю, что потенциал Дуарте позволит ему быть на хорошем счету в топ-5 чемпионатах. Но для реализации этого потенциала Алексису необходимо играть рядом с такими опытными игроками, как Джикия или Бабич. Они могут прекрасно дополнять друг друга.

— А это имеет большое значение?

— Вспомните, как рядом с Игнашевичем играл Кутепов на чемпионате мира. Как рядом с Гранквистом раскрылся Мартынович, а рядом с Хуниором Алонсо практически не ошибается Кайо. Кстати, если помните, то и сам Джикия раскрыл свой потенциал рядом с одним из сильнейших защитников РПЛ — Самюэлем Жиго. Футбол не так однозначен, как нам пытаются представить. Существует множество факторов, которые необходимо учитывать. Мало приобрести хорошего игрока, нужно еще позаботиться о том, чтобы помочь ему максимально раскрыть свой потенциал.

Срджан Бабич, Георгий Джикия и&nbsp;Алексис Дуарте. «Сравнения Джикии и Дуарте неуместны — Георгия вытесняет из состава Бабич». Интервью агента Хинчагова
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Срджан Бабич
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