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Сегодня, 22:04

Агент Маргасова: «Думаю, мы договоримся с «Сочи» о новом контракте»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Сочи» Тимофея Маргасова, рассказал о возможном продлении контракта его клиента с командой.

«Думаю, мы договоримся с «Сочи». Он выходит на поле каждый матч и играет по 90 минут при всех тренерах, так что, думаю, проблем не будет.

Клуб заинтересован в футболисте, а футболист заинтересован в том, чтобы остаться. Из крайних защитников заменяют Макарчука, который вызывался в сборную, а на скамейке запасных сидит кандидат в сборную Заика. При этом Тимофей играет по 90 минут. Это же о чем-то говорит», – цитирует Талаева «РБ Спорт».

30-летний защитник играет за «Сочи» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 21 матч в РПЛ, отметившись двумя голевыми передачами. Действующий контракт Маргасова с сочинцами истекает в конце сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-margasova-dumayu-my-dogovorimsya-s-sochi-o-novom-kontrakte/
Тимофей Маргасов
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