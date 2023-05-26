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Сегодня, 16:45

Агент Маргасова заявил, что контракт футболиста с «Сочи» автоматически продлен

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев рассказал о продлении контракта защитника Тимофея Маргасова с «Сочи».

«Контракт Тимофея был автоматически продлен, так как он сыграл определенное количество матчей. Каждый матч он играет по 90 минут, с ним нет никаких проблем. Интерес других клубов? У него есть сумма отступных, прописанная в контракте. Пока никто не обращался», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тимофей Маргасов принял участие в 30 матчах за «Сочи» во всех турнирах, в которых отметился 2 голевыми передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kontrakt-margasova-s-sochi-avtomaticheski-prodlen/
Тимофей Маргасов
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