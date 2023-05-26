Агент Маргасова заявил, что контракт футболиста с «Сочи» автоматически продлен

Агент Андрей Талаев рассказал о продлении контракта защитника Тимофея Маргасова с «Сочи».

«Контракт Тимофея был автоматически продлен, так как он сыграл определенное количество матчей. Каждый матч он играет по 90 минут, с ним нет никаких проблем. Интерес других клубов? У него есть сумма отступных, прописанная в контракте. Пока никто не обращался», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тимофей Маргасов принял участие в 30 матчах за «Сочи» во всех турнирах, в которых отметился 2 голевыми передачами.