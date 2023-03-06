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Сегодня, 19:12

Агент: «Травма Маричаля носит несерьезный характер»

Алина Савинова
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Агент Себастьян Таборда, представляющий интересы защитника «Динамо» Николаса Маричаля, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«К счастью, травма Маричаля носит несерьезный характер. Мы будем делать все возможное, чтобы он восстановился как можно быстрее. Сроки пока неизвестны», — приводит Sport24 слова агента.

Маричаль получил повреждение в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Сообщалось, что футболист подвернул ногу.

В текущем сезоне 21-летний защитник провел 9 матчей за «Динамо» в чемпионате России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-06-agent-zashchitnika-dinamo-marichalya-travma-nikolasa-nosit-neseryeznyy-kharakter
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Николас Маричаль
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