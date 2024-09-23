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Сегодня, 17:56

Агент Фернандеса: «Марио тренируется и ждет зимы»

Руслан Минаев
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Футбольный агент Жорже Машаду заявил, что экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес не завершил карьеру.

«Марио не завершил карьеру, он тренируется и ждет зимы», — цитирует агента «РБ Спорт».

24 июля «Зенит» объявил об уходе 34-летнего Фернандеса. Бразильский защитник с российским паспортом пополнил состав сине-бело-голубых летом 2023 года и сыграл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее Фернандес выступал за бразильские «Интернасьонал», «Гремио» и московский ЦСКА, вместе с которым выиграл три чемпионата России, один Кубок России и три Суперкубка страны.

Источник: РБ Спорт
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ

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