Агент Николича — о незаинтересованности тренера работать в «Сочи»: «Все может быть»

Агент Марко Николича Деян Йоксимович в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что тренер не заинтересовался предложением «Сочи».

«Николич не заинтересовался предложением «Сочи»? Не хочу сейчас говорить про этот слух. Все может быть», — сказал Йоксимович корреспонденту «СЭ».

Ранее о том, что Николич — главный кандидат в сменщики Вадиму Гаранину, сообщал «РБ Спорт».

По данным «СЭ», Марко Николич без энтузиазма отнесся к варианту с назначением главным тренером «Сочи».