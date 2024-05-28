Агент Марко Ройса — о приглашении в «Динамо»: «Спасибо, но нет»

Агент Дирк Хебель, представляющий интересы форварда дортмундской «Боруссии» Марко Ройса, прокомментировал приглашение в «Динамо» от главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

Ранее Личка в интервью «РБ Спорт» предложил 34-летнему немцу продолжить карьеру в «Динамо».

«Марцел Личка приглашает Ройса в «Динамо»? Спасибо, но нет. Мы откажемся от этого предложения», — приводит слова Хебеля Sport24.

Контракт Ройса с «Боруссией» истекает летом этого года. В мае дортмундцы объявили, что футболист покинет команду по окончании сезона.

В сезоне-2023/24 форвард провел за команду 41 матч во всех турнирах, забил девять мячей и сделал десять результативных передач.