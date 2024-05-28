Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:52

Агент Марко Ройса — о приглашении в «Динамо»: «Спасибо, но нет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Марко Ройс.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Агент Дирк Хебель, представляющий интересы форварда дортмундской «Боруссии» Марко Ройса, прокомментировал приглашение в «Динамо» от главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

Ранее Личка в интервью «РБ Спорт» предложил 34-летнему немцу продолжить карьеру в «Динамо».

«Марцел Личка приглашает Ройса в «Динамо»? Спасибо, но нет. Мы откажемся от этого предложения», — приводит слова Хебеля Sport24.

Контракт Ройса с «Боруссией» истекает летом этого года. В мае дортмундцы объявили, что футболист покинет команду по окончании сезона.

В сезоне-2023/24 форвард провел за команду 41 матч во всех турнирах, забил девять мячей и сделал десять результативных передач.

Источник: Sport24
Марко Ройс
Футбол
РПЛ
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
2
Обсудить
Читайте также
«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» и стал обладателем Кубка Англии
Тренер «ПСЖ» Энрике общался с голкипером «Краснодара» Сафоновым по видеосвязи
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Финны в бешенстве - сборная России отстранена, а в рейтинге все равно выше их, чехи заговорили о русских деньгах. Что происходит после ЧМХ-2024, где не было России
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Пименов назвал полузащитника «Урала» Ишкова открытием минувшего сезона РПЛ

РУСАДА с начала года чаще других проверяло на допинг футболистов «Локомотива»