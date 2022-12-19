Трабукки — про слова Салиховой о паразитах: «Знакомы с Абаскалем три года, пусть Зарема не переживает»

Агент Марко Трабукки отреагировал на слова Заремы Салиховой, жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ранее Салихова прокомментировала «СЭ» новость о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль подписался на Трабукки в соцсетях. Она сказала: «Надеюсь, у Абаскаля хватит мудрости не связываться с паразитами».

«Нечего даже комментировать. Я знаю Абаскаля три года, еще до того, как он перешел в «Спартак». Я познакомился с этим специалистом еще тогда, когда Гильермо тренировал в Италии. Мы знакомы с Абаскалем давно. С тех пор как он в Москве, а я в Милане, мы с ним так и не виделись. Так что пусть Зарема не переживает», — приводит слова Трабукки Sport24.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.