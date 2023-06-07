Агент Маркоса Гильерме рассказал о будущем бразильца в «Химках»

Эмрах Акчаай, агент нападающего «Химок» Маркоса Гильерме, высказался о будущем футболиста.

«Наша ситуация пока не ясна. Сейчас неизвестно, где будет выступать Маркос в следующем сезоне. Есть люди, которые звонят нам из зарубежных чемпионатов. Я встречаюсь с ними как менеджер. Но мы хотим, чтобы «Химки» вернулись в РПЛ, где им самое место. «Химки» очень важны для нас. Переговоры продолжаются», — цитирует агента Sport24.

По итогам сезона подмосковная команда вылетела из РПЛ в первую лигу. Гильерме перешел в «Химки» в начале 2023 года. 27-летний вингер провел 10 матчей в РПЛ и отметился 1 голом.