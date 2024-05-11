Агент Маркова заявил, что футболист не думает об уходе из «Факела»

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Андрей Талаев, агент нападающего «Факела» Евгения Маркова заявил, что футболист не раздумывает об уходе из команды.
«Пока что мы не обсуждали будущее Евгения. Сейчас он сосредоточен на «Факеле» и тех задачах, которые стоят перед клубом», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.
Марков выступает за «Факел» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за команду во всех турнирах.
Контракт 29-летнего россиянина с воронежским клубом действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.