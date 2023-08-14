Агент: «Кики пришел в «Урал» творить историю, именно это сейчас и происходит»

Футбольный агент Хелио Мартинс оценил игру португальского защитника Кики в первых матчах за «Урал».

«Кики серьезно готовился к такому вызову, и это действительно невероятный старт сезона для «Урала». Но после того, как я встретился с президентом и главным тренером клуба, я понимал, что успех будет неизбежен. Для футболистов созданы идеальные условия, клуб делает все, чтобы достигать хороших результатов. Понятно, что в чемпионате предстоит еще много матчей, но это уже исторический старт. Когда Кики подписывал контракт с «Уралом», он сказал, что приходит для того, чтобы творить историю, и именно это сейчас происходит. В то же время в футболе нет прошлых заслуг, следующая игра — самая важная, так что нужно упорно работать и не думать о том, что уже произошло», — приводит «РБ Спорт» слова Мартинса.

Кики перешел в «Урал» в июне 2023 года. За екатеринбургскую команду 28-летний футболист провел 6 матчей во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.